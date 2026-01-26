Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde fırtına ve yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:26
        Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı
        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde fırtına ve yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı çalışmalarını sürdürdü.

        Mahalle aralarında oluşan su birikintilerine müdahale eden ekipler, tıkanan mazgalları açarak yağmur sularının tahliyesini yaptı.

        Çalışmalar kapsamında Saklıkent ve çevresindeki karla kapanan yayla yolları açılarak ulaşımın sürmesi sağlandı.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, olumsuz hava koşullarına karşı ilk andan itibaren sahada olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

