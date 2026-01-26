Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu

        Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Tarım Gündem" programında, tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Tarım Gündem" programında, tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu.

        Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kayhan Yıldırım, Antalya Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tohumun bir ülke için milli güvenlik meselesi olduğunu, tohumu üreten ülkelerin tarımda bağımsızlıklarını ve gıda güvenliklerini sağladığını söyledi.

        Ülkedeki tarım ürünlerinde "İsrail tohumuna bağımlı" olunduğuna ilişkin algının tamamen yersiz olduğunu aktaran Yıldırım, "İsrail'den bizim ne ithalatımız ne de ihracatımız var. 1980-90'lı yıllarda hibrit tohumda İsrail firmalarının yarattığı dominant etkideki algı hala devam ediyor. Bu, bilgi kirliliğidir. Türkiye bırakın İsrail'e tohumda bağımlılığı, tohum ihracatında önemli bir yere sahiptir." dedi.

        Yıldırım, yerli tohumun stratejik önemine dikkati çekerken, salgının ardından gıdaya bağımlılığın ön plana çıktığı ve savaşların olduğu bir dünyada tohumun öneminin daha da anlaşıldığını dile getirdi.

        Tohum pazarında Türkiye'nin 750 milyon dolar ile 11'inci sırada olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Tohumda 1 milyar doları aşma hedefindeyiz. Tohumda dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz. Türkiye 14 bin 500 tescilli tohum ürününe sahip." diye konuştu.

        Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Başkanı (TÜRKTED) Burak Gönen de tohumculuğun özel sektörün katkısıyla ivme kazandığına, Antalya'nın da bir üs haline geldiğine vurgu yaptı.

        Tarım merkezi Antalya'nın tohumculuğun da merkezi olduğunu anlatan Gönen, "Uluslararası tohum firmaları da Antalya'da şirketler, tesisler kurmaya, ortaklıklar oluşturmaya başladı. Sebze tohumculuğu alanında faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 80'i Antalya merkezlidir. Antalya sebze tohumculuğunun başkenti haline geldi." ifadelerini kullandı.

        Asya Pasifik Tohumculuk Kongresi'nin 1-5 Aralık 2026'da Antalya'da yapılacağını hatırlatan Gönen, 2 binin üzerinde katılımcı bekledikleri kongrenin ticarete ve teknolojik alana olumlu yansıyacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Antalya'da belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında 702 s...
        Antalya'da belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında 702 s...
        Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı
        Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 702 sayfalık iddianame Muhitt...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 702 sayfalık iddianame Muhitt...
        Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada; 7 gözaltı
        Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada; 7 gözaltı
        Freni boşalan otobüs, duvarda asılı kaldı
        Freni boşalan otobüs, duvarda asılı kaldı
        Antalya'da fırtına; dev dalgalar oluştu
        Antalya'da fırtına; dev dalgalar oluştu