Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:AntalyaSüleyman Evcilmen

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Sevilay Gezer Boyacı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Burcu Şentürk, Micaya, Buket Yılmaz)

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Brakocevic, Salas, Bengisu Aygün (Bahar Toksoy, Plak, Gizem Güreşen, Demidova, Duru Aksu, Hilal Kocakara)

Setler: 18-25, 25-19, 23-25, 25-19, 12-15

Süre: 135 dakika (29, 28, 27, 30, 21)

ANTALYA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.