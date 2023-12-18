Dosso Dossi Fashion Show'da "moda partisi" düzenlendi Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olarak nitelenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında, Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı Faydee ile Romanyalı şarkıcı Minelli konser verdi.

Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olarak nitelenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında, Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı Faydee ile Romanyalı şarkıcı Minelli konser verdi.

Organizasyon firmasından yapılan açıklamaya göre, şov kapsamında Anfaş Expo Center'da "Moda Partisi" (Fashion Party) gerçekleştirildi. Görkemli iç mekanda sahne alan Faydee, sevilen şarkılarıyla 40 ülkeden katılan yaklaşık 5 bin kişiyi eğlendirdi.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle DJ setinin başına geçerek, popüler parçaları kendi üslubuyla sundu.

Daha önce Doğubayazıt, Cizre ve Harran'da verdiği konserlerle adından söz ettiren "Mr. Dosso Dossi", ışık ve lazer şovlarla da izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Parti, Romanya'nın ünlü şarkıcılarından Minelli'nin performansıyla devam etti.

Gece, müzik ziyafeti ve görsel şölen eşliğinde sona erdi.