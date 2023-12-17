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        Antalya'da Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi

        Antalya'da, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:39
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        Antalya'da Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi
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        Antalya'da, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında program düzenlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince AKM Aspendos Salonu'ndaki programda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından dinleti sunuldu.

        Vatandaşlar ilgi gösterdiği programda, Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembüselik Mevlevî Ayin-i Şerifi icra edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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