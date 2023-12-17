Antalya'da Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Antalya'da, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında program düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince AKM Aspendos Salonu'ndaki programda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından dinleti sunuldu.

Vatandaşlar ilgi gösterdiği programda, Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembüselik Mevlevî Ayin-i Şerifi icra edildi.

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