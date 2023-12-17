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        Kumluca'nın Gelidonya bölgesini nergis kokusu sardı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde nergis çiçeklerinin yoğun bir şekilde bulunduğu Gelidonya bölgesi sarı beyaz renklere büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:55
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        Kumluca'nın Gelidonya bölgesini nergis kokusu sardı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde nergis çiçeklerinin yoğun bir şekilde bulunduğu Gelidonya bölgesi sarı beyaz renklere büründü.

        Mavikent Mahallesi'nde yer alan Gelidonya, nergis çiçeği toplamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Sonbaharda açmaya başlayan çiçekler, özellikle kokularıyla büyülüyor.

        Mahalle Muhtarı Adem Karataç, bölgenin nergis çiçekleriyle anılmaya başlandığını söyledi.

        Gelidonya'nın bu dönemlerde çok sayıda ziyaretçi ağırladığını dile getiren Karataç, "Yerli halkın yanı sıra yabancı turistleri de bölgede görmeye başladık. Doğa yürüyüşüne çıkmak isteyenler, fotoğraf çekmek isteyenler bölgemize yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

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