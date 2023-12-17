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        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Dou Blanc & Noir" grubu müzikseverlerle buluştu

        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Duo Blanc & Noir" grubu, çocuklara yönelik hazırladıkları "İmagine" konserinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:00
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        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Dou Blanc & Noir" grubu müzikseverlerle buluştu
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        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Duo Blanc & Noir" grubu, çocuklara yönelik hazırladıkları "İmagine" konserinde sahne aldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan "Duo Blanc & Noir" grubu Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir bölümü çocuklardan oluşan müzikseverlerle buluştu.

        Konsere küçük bir gösteriyle başlayan sanatçılar, piyanoya meraklı çocuklara canlı bir deneyim yaşattı. Sanatçıların performansı, büyük beğeni topladı.

        23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Aralık'ta Gülsin Onay, Erkin Onay'ın konuk olacağı konserle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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