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        Antalya'da yağış sonrası deniz keyfi

        ANTALYA'dayağış sonrası güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:00
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        Antalya'da yağış sonrası deniz keyfi
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        ANTALYA'dayağış sonrası güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

        Türkiye'nin birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da bugün sıcak hava etkili oldu. Dün gün boyu yağışlı geçen Antalya'da, bugün hava sıcaklığı 23, deniz suyu 21 derece, nem oranı ise yüzde 61 ölçüldü. Pazar gününün keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Sıcak havadan bunalan bazıları yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları yürüyüşü tercih etti. Çocuklu aileler ise sahil bandında çimlerde oturup, vakit geçirdi. Falezlerin üzerinde bulunanlar da seyir terasında manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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