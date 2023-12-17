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        İspanyol piyanist Dorantes, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sahne aldı

        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, flamenko besteleri ve performanslarıyla tanınan İspanyol piyanist Dorantes konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:59
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        İspanyol piyanist Dorantes, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sahne aldı
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        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, flamenko besteleri ve performanslarıyla tanınan İspanyol piyanist Dorantes konser verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 15 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan sanatçı, ikinci kez Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Konserde, Dorantes ve ekibi performanslarıyla beğeni kazandı.

        Dorantes, ​​​​​​​konser sonunda dinleyenlerden alkış aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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