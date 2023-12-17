Antalya'da 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası sona erdi Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası ve The Grand Final Turkish Open, Antalya'da sona erdi.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası ve The Grand Final Turkish Open, Antalya'da sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links'te düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 230 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamında ayrıca pairs cup (çiftli oyun), hole in one challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve chipshot challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlendi.

Üç gün süren turnuvanın 2023 The Grand Final Bölümü'nde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Genel klasman erkekler: 1. Ben Clarke (İngiltere), 2. Nicolas Pussini (Fransa), 3. Dusan Vangel (Slovakya)

Genel klasman kadınlar: 1. Caroline Schoffit (Fransa), 2. Charlotte Amaury (Fransa), 3. Sandy Levittas (Fransa)

Erkekler 45+ kategorisi: 1. Fredric Hedin (Fransa), 2. Alfons de Kort (Hollanda), 3. Sebastien Dany (Fransa)

Erkekler 55+ kategorisi: 1. Alfons de Kort (Hollanda), 2. Fabrice Lefevre (Fransa), 3. Jan Holic (Slovakya)

- 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası

Organizasyonun 135 sporcunun yarıştığı 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda da şu sporcular derece aldı:

Genel klasman erkekler: 1. Göksel Aksu, 2. Emrah Sina, 3. Evren Sürmen

Genel klasman kadınlar: 1. Bilgin Defterli

Erkekler 45+ kategorisi: 1.Selçuk Bir, 2. Murat İçin, 3. Barış Karabulut

Erkekler 55+ kategorisi: 1. Aydın Salur, 2. Selçuk Çolpan, 3. Necip Pazarcı

Kulüplerde de şampiyonluğa İstanbul Ulteemate Footgolf Kulübü'nün kazandığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok, AA muhabirine, Antalya'da büyük bir organizasyonu başarıyla düzenlediklerini belirtti. Altınok, organizasyonda dünyaca ünlü sporcuların da yer aldığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda dünya şampiyonu olan 3 sporcunun da turnuvada mücadele ettiği bilgisini veren Altınok, "Kaliteli, çok iyi bir turnuva geçirdik. Türkiye'de futgolf hızlı gelişim gösteriyor" dedi.

Grand Final bölümünde erkeklerde şampiyon olan İngiltere'den Ben Clarke ise Antalya'da şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.