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        Yacht Life Boat Show 2023 Antalya, kapılarını ziyaretçilere açtı

        Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Yacht Life Boat Show 2023 Antalya, ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:37 Güncelleme: 17.12.2023 - 20:37
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        Yacht Life Boat Show 2023 Antalya, kapılarını ziyaretçilere açtı
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        Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Yacht Life Boat Show 2023 Antalya, ziyarete açıldı.

        Anfaş Fuar ve Kongre Merkezinde 350 firmadan 1500 katılımcının yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın Türkiye'nin sektöründe en önemli ve etkililerinden olacağına inandığını söyledi.

        Antalya Serbest Bölgesinde yat üretimi yapıldığına dikkati çeken Şahin, "Antalya'nın büyük bir potansiyeli var. Son dönemde bu pastadan çok büyük bir pay alıyor. Antalya sadece yat imalatıyla değil, yan sanayisi ile de çok büyük bir ivmeye sahip. Yat sektörünü tüm unsurlarıyla beraber Antalya'da büyüteceğiz." dedi.

        Türkiye'nin ikinci yüzyılında büyük hedeflere sahip olduğuna işaret eden Şahin, denizcilik ve yat sektöründen Türkiye'nin alacağı çok büyük katma değerlerin olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin savunma sanayi ve uluslararası deniz nakliyatında önemli bir yere geldiğini de ifade eden Vali Şahin, "Türkiye dev adımlar atıyor. Deniz savunma sanayinde önemli noktalara doğru gidiyor. Bu hususta da öncü firmalarımız var. Tuzla ve Antalya'da çok güzel işler yapılıyor. Sivil gemi yapımında da çok iyi bir noktadayız." diye konuştu.

        Fuar, 24 Aralık'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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