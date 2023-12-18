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        Voleybol Kadınlar 2. Ligi

        Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağırladığı Yesprint Antalya Açı Koleji'ni 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:45
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        Voleybol Kadınlar 2. Ligi
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        Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağırladığı Yesprint Antalya Açı Koleji'ni 3-1 yendi.

        Voleybol Kadınlar 2. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sekizinci haftada Yesprint Antalya Açı Koleji'ni ağırladı. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manavgat ekibi, 19-25, 25-20, 25-13 ve 25-13’lük setlerle 3-1 kazandı.

        Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten Manavgat Belediyespor, grupta liderlik koltuğuna oturdu.

        Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 24 Aralık'ta Denizli Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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