Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 silah, 56 fişek, 9 bin 600 dolu makaron, bir miktar uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.

Ayrıca 11 yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken elde edilen elektrikli bisikletler, çek çek arabaları ve 10 ton geri dönüşüm malzemesi belediye görevlilerine teslim edildi.