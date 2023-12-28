Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da cesedi toprağa gömülü olarak bulunan Kırgız kadının cenazesi teslim edildi

        Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan ve cesedi toprağa gömülü bulunan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cenazesi adli tıptan alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da cesedi toprağa gömülü olarak bulunan Kırgız kadının cenazesi teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan ve cesedi toprağa gömülü bulunan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cenazesi adli tıptan alındı.

        Kozhogulova'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Gül Kadircan'a teslim edildi. Kadircan büyük üzüntü yaşadı.

        Kırgız kadının cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

        Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapmış, polis ekiplerinin araştırması sonucu kadının cesedi dün Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunmuştu. Yakalanan şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, E.B. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları

        Benzer Haberler

        Serik'te evin deposu yangında kullanılamaz hale geldi
        Serik'te evin deposu yangında kullanılamaz hale geldi
        Türk fotoğrafçının F-16 fotoğrafı, 2023'ün en iyisi
        Türk fotoğrafçının F-16 fotoğrafı, 2023'ün en iyisi
        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedini, kızı elbisesinden teşhis etti (2)
        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedini, kızı elbisesinden teşhis etti (2)
        Naldo'nun oğlu ile kayınpederinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Naldo'nun oğlu ile kayınpederinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedini, kızı elbisesinden teşhis etti
        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedini, kızı elbisesinden teşhis etti
        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin öldüğü kaza güvenlik kameras...
        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin öldüğü kaza güvenlik kameras...