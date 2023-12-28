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        Naldo'nun oğlu ile kayınpederinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağa hızla giren otomobilin Tilatti'nin kullandığı araca çarptığı anlar, anbean kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:00
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        Naldo'nun oğlu ile kayınpederinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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        ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağa hızla giren otomobilin Tilatti'nin kullandığı araca çarptığı anlar, anbean kaydedildi.

        Antalya'da 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın (23) kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Tutuklanan sürücü Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Karakaş'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık Karakaş, ilk duruşmada, olay anında alkolün etkisinde olduğunu itiraf etti.

        Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın gerçekleştiği alandaki bir sitenin bahçesinde kaydedilen görüntülerde; kavşağa hızla giren otomobilin, Tilatti'nin kullandığı otomobile çarpma anı yer aldı. Çarpmanın etkisiyle Davi Pereira'nın araçtan fırladığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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