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        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedini, kızı elbisesinden teşhis etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:50
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        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedini, kızı elbisesinden teşhis etti (2)
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        EVE 20METRE MESAFEYE GÖMMÜŞ

        Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgız Damira Kozhogulova'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olayla ilgili tutuklanan Erkan Başaran'ın ilçeye bağlı Karadayı Mahallesi Zıpçık mevkisindeki bir muz serasında hem işçi hem de bekçi olarak çalıştığı belirlendi. Erkan Başaran'ın birlikte alkol aldıktan sonra sabah cansız bedeniyle karşılaştığını iddia ettiği Damira Kozhogulova'nın cesedini, evinin yaklaşık 20 metre ilerisinde, 1,5 metrelik bir çukur kazarak gömdüğü ortaya çıktı. Başaran'ın olayla ilgili ifadesinde ise "Ben öldürmedim, adli tıpta da neden öldüğü meydana çıkar" dediği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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