Antalya'da araçları kara saplanan milli motosikletçi Razgatlıoğlu ve arkadaşları kurtarıldı

Antalya'da araçları kara saplanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı, arazi aracıyla kurtarıldı.

Alanya ilçesi Gökbel Yaylası yakınlarına off-road yapmak için çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşından bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye gelerek arama çalışması yaptı.

Bu sırada Razgatlıoğlu, yakınlarına ulaşıp araçlarının kara saplandığını belirterek yardım istedi.

Ekipler, arazi araçları kara saplanan Razgatlıoğlu ve arkadaşlarını telefonun çekmediği bir bölgede buldu.

Araç, bölgeye gelen başka bir arazi aracı tarafından çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı.

Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığından ayrılan Razgatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mangal yapmak için yaylaya çıktıklarını belirtti.

Yoğun kar olduğunu bilerek bölgeye gittiklerini ifade eden Razgatlıoğlu, "Beklemediğimiz bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Telefon çekmeyen bir bölgede, boş bir alanda aracımız kara saplandı. Telefon çeken bir bölgeye gittik. Arkadaşlarımızdan yardım istedik. Bize ulaşmaları biraz uzun sürdü. Aşağıya inerken telefonlarım üst üste çaldı. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ederim. Merak edip çok arayan olmuş. AFAD, jandarma ekiplerini meşgul ettik, korkuttuk. Hiçbir şeyimiz yok. Bir sorunumuz yok. Kaybolduğum sanılmış. Yanlış anlaşılma var." dedi.