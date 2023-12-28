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        Antalya'da şehitler için mevlit okutuldu

        Antalya'da, şehit 12 asker için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:37
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        Antalya'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Antalya'da, şehit 12 asker için mevlit okutuldu.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Muratpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        Programa, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Müftüsü İshak Göksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, terörün son bulması dileğinde bulunarak, "Şehadet yüksek bir makam. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        Programda şehitler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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