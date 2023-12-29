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        Antalya'da "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:30
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        Antalya'da "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir evde 3 şüpheli tarafından darp edilen A.K'ye bu kişilerce 4 milyon liralık senet de imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 60 fişek, 5 şarjör, 16 kartuş ve 4 milyon tutarındaki 2 senet ele geçirildi.

        Operasyonda M.O, A.D. ve H.İ.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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