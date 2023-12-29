Kaş'ta yaylaları sahile bağlayacak Lengüme Köprüsü'nün tabliye montajı tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaylaları sahile bağlayacak Lengüme (Çamlıova) Köprüsü'nün tabliye bloklarının montajı yapıldı.

Çamlıova Mahallesi'nde Karaçay Deresi üstünde inşası süren köprünün her biri 80 santimetre genişliğinde, 14 metre uzunluğunda 9 ton ağırlığındaki 22 tabliye bloğu montajlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapımına 3 ay önce başlanan köprü, ilçedeki yaylaları sahil yerleşimine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olacak.

Köprü tamamlandığında Çayköy, Çavdır, Sahil Palamut, Aklar ve Çamlıköy, Çamlıova, Yayla Palamut, Başdargaz, Yuvacık ve Sütleğen mahallelerini birbirine bağlayacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, köprüdeki çalışmaları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, köprünün yıl sonuna kadar ulaşıma açılacağını söyledi.

Yayla ve sahil arasındaki geçiş noktası Lengüme bölgesinde Kaşlıların kış döneminde zorluk yaşadığını anımsatan Ulutaş, "Vatandaşların uzun zamandır beklentisi olan bu köprüyü hayata geçirmek bizim için çok kıymetliydi." dedi.

Ulutaş, ilçede diğer köprülerinde yapımının sürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmını Karayolları, bir kısmını da DSİ ile yaptık. Patara Köprüsü'nün ve Kasaba'da bir köprünün açılışını yaptık. Hacıoğlan'da bir köprüyü belediyemiz marifetiyle yaparak, açılışını gerçekleştirdik. Köprülerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir köprümüz daha var, o da Karadağ Gül Ağacı Köprüsü, ihale edildi. Yapım çalışmaları yakın zamanda başlayacak diye düşünüyoruz."