Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik Kaymakamı Şahin'den gıda denetimi

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, gıda satış yerlerinde yapılan denetimlere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Kaymakamı Şahin'den gıda denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, gıda satış yerlerinde yapılan denetimlere katıldı.

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlere katıldı.

        Şahin, denetimler sırasında gıda denetim görevlileri ve işletme yetkililerinden üretimler hakkında bilgi aldı.

        Denetimler hakkında bilgi veren Kaymakam Şahin, "Halkımızın gıda güvenliği bizim için çok önemli. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ve bundan sonrada devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha

        Benzer Haberler

        3 ay sonra ölü bulunan Kırgız kadının cesedi morgdan alındı 
        3 ay sonra ölü bulunan Kırgız kadının cesedi morgdan alındı 
        Alanya'da açık oteller yılbaşı tatilinde yüzde 90 doluluğa yaklaştı
        Alanya'da açık oteller yılbaşı tatilinde yüzde 90 doluluğa yaklaştı
        Oğlu intihar eden annenin ihbarı, 'Çukur Çetesi'ni çökertti
        Oğlu intihar eden annenin ihbarı, 'Çukur Çetesi'ni çökertti
        Antalya'da "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da "nitelikli yağma" suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin görevinden ayrıldı
        Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin görevinden ayrıldı
        "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adli...
        "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adli...