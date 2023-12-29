Serik Kaymakamı Şahin'den gıda denetimi

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, gıda satış yerlerinde yapılan denetimlere katıldı.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlere katıldı.

Şahin, denetimler sırasında gıda denetim görevlileri ve işletme yetkililerinden üretimler hakkında bilgi aldı.

Denetimler hakkında bilgi veren Kaymakam Şahin, "Halkımızın gıda güvenliği bizim için çok önemli. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ve bundan sonrada devam edeceğiz." dedi.