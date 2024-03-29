Antalya'da kaçak 545 bin makaron ve 14 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 545 bin makaron ve 14 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.

Aramalarda, 545 bin dolu ve boş makaron, 14 bin 600 litre karışım akaryakıt, 990 elektronik sigara, 85 litre likit, 360 puro, 75 kilogram kıyılmış tütün, 90 cinsel içerikli ilaç, 403 güneş gözlüğü, 209 saat, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.