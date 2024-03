Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü Gazipaşa'da vatandaşlarla buluştu: Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kepez'i 15 yıllık yönetiminde her seçimde oy oranını artırarak başa geldiklerini hatırlatarak, "Millet siyasetçiye karnesini seçim sandığında verir. Bize de her dönemde artan bir not ile beş yıldızlı pekiyi ile karnelerimizi teslim etti." dedi.

