Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü Gazipaşa'da vatandaşlarla buluştu:

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kepez'i 15 yıllık yönetiminde her seçimde oy oranını artırarak başa geldiklerini hatırlatarak, "Millet siyasetçiye karnesini seçim sandığında verir. Bize de her dönemde artan bir not ile beş yıldızlı pekiyi ile karnelerimizi teslim etti." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında, Gazipaşa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Burada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Tütüncü, vatandaşlardan pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Aksoy'a ve kendisine destek istedi.

Antalya'nın hizmete muhtaç olduğu günlerin 1 Nisan 2024 itibari ile tarihin karanlık sularına gömüleceğini anlatan Tütüncü, "19 ilçemiz ve Gazipaşa'mız, Allah'ın izniyle, eserlerin de hizmetlerin de en güzeli ile yepyeni bir döneme merhaba, diyor ve Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle, Gazipaşa'mızın altın çağı, Mustafa başkanımla el ele, gönül gönüle gayretlerimizle başlıyor." dedi.

Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Gazipaşa'yı ihmal ettiğini sık sık dile getirdiğini ifade ederek, hizmetsiz geçen beş yılın acısını ve eksiğini tamamlarcasına bir değil en az 5 kez daha fazla çalışarak, en güzel hizmetleri Gaziapaşa'ya getireceklerini kaydetti.