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        Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşerek yaralanan İngiliz turist tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:27
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        Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşerek yaralanan İngiliz turist tedavi altına alındı.

        Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde düşen Adrian Carling (49) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kara yoluyla ulaşımın olmadığı bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ulaştırıldı.

        Yaralı turist ilk müdahalenin ardından bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'nde bekleyen ambulansa kadar taşındı.

        İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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