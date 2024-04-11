Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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