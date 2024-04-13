Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 87'sinin kurtarıldığını bildirdi.
Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 87'sinin kurtarıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 04.40 itibarıyla 14 kabindeki 87 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.
Tahliye edilen 6 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Havada asılı şekilde bulunan 10 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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