Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:

        Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 07:16 Güncelleme: 13.04.2024 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.

        Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik faciası: Ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: Ölü ve yaralılar var
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin aç...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin aç...
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin aç...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin aç...
        AFAD Başkanı Memiş'ten Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        AFAD Başkanı Memiş'ten Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        AFAD'dan Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanları kurtarma çalışma...
        AFAD'dan Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanları kurtarma çalışma...
        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (9)
        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (9)