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        Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılmasıyla yere indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:13
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        Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi
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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılmasıyla yere indirildi.

        Konyaaltı ilçesindeki Sarısu - Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da yaşanan kaza sonrası çalışmalar devam ediyor. Kaza yerinde ve tesiste incelemeler sürerken, kaza nedeniyle 5 gündür havada asılı kalan kabinler, kontrollü bir şekilde halatlı sistem çalıştırılarak indirildi.

        Aralarında teleferik direğinin çarpması sonucu kırılan kabinin de yer aldığı 36 kabin, tesisin başlangıç noktasında park pozisyonuna alındı.

        Kabinlerdeki inceleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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