Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılmasıyla yere indirildi.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu - Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da yaşanan kaza sonrası çalışmalar devam ediyor. Kaza yerinde ve tesiste incelemeler sürerken, kaza nedeniyle 5 gündür havada asılı kalan kabinler, kontrollü bir şekilde halatlı sistem çalıştırılarak indirildi.

Aralarında teleferik direğinin çarpması sonucu kırılan kabinin de yer aldığı 36 kabin, tesisin başlangıç noktasında park pozisyonuna alındı.

Kabinlerdeki inceleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.