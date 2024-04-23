Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Beren Arslan'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Beren Arslan'a devretti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla valilik makamında sembolik devir teslim töreni düzenlendi.

        Törende Vali Şahin, makam koltuğunu Cengiz Topel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beren Arslan'a devretti.

        Törenin ardından yaptığı konuşmada Arslan, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını söyledi.

        Dünyanın en güzel şehrinde yaşayan tüm çocukları temsilen makamda olduğunu belirten Arslan, "Dünyadaki tüm çocukların barış içerisinde yaşamasını istiyorum. Haberlerde açlıktan ve savaşta ölen çocuklar görmek istemiyorum." dedi.

        Vali Şahin'e 23 Nisan dileklerinden bahseden Arslan, tüm çocukların eşit şartlarda faydalanabileceği bir eğitim sistemi, kadın vali ve vali Yardımcısı sayılarının artması, yeşil alanların ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin, kadınlara yönelik projelerin ve sokak hayvanlarına yönelik tesislerin çoğalmasını istedi.

        Konuşmasının ardından Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı telefonla arayarak okullarda spor salonlarının artırılması için talimatta bulundu.

        Vali Şahin, Beren Arslan'a tablet, kitap seti ve içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası hediye etti.

        Güzel dileklerinden dolayı Arslan'ı tebrik eden Şahin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Antalya'da vatandaşların güzel havada sahil keyfi
        Antalya'da vatandaşların güzel havada sahil keyfi
        Antalya'da kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Antalya'da kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 25 saniy...
        Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 25 saniy...
        Öğrenciler sürücülere kask hediye etti, polisler ceza kesmedi
        Öğrenciler sürücülere kask hediye etti, polisler ceza kesmedi
        Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Eşini keserle dövüp, boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Eşini keserle dövüp, boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet