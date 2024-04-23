Öğrenciler sürücülere kask hediye etti, polisler ceza kesmedi

Erdemir, daha sonra sürücüler ve öğrencilerle projenin "Kaskını tak, hayata ak" sloganını tekrarladı.

Öğrencilerin çok güzel bir proje hazırladığı dile getiren Erdemir, "Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, güzel bir projeye imza atmışlar. Bizler de öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Sürücülerimizin de kurallara uymalarını, trafikte kasklarını takmalarını istiyoruz." dedi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut'un da katıldığı trafik uygulamasında, öğrenciler trafik polisleriyle sürücülere kask takmanın faydaları hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan proje kapsamında trafik polislerince yapılan uygulamada, motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

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