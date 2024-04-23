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        Antalya'da kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde iş yerinin duvarına çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:45
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        Antalya'da kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde iş yerinin duvarına çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Ramazan Engin'in (47) kullandığı 07 DT 7727 plakalı otomobil, Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesi'nde seyir halindeyken önce refüje, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

        Kazanın ardından alev alan otomobilde sıkışan sürücü, araçtan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede, sürücü Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenilen Engin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Ramazan Engin'in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin de yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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