TPRECD'in "16. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Plastik Cerrahi Asistan Okulu"nda, 40 uzman ile 57 kıdemli asistan bir araya geldi.

TPRECD tarafından Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen programda, plastik cerrahi alanındaki uygulamalar, afetlerde kriz yönetimi, hasta güvenliği ve kariyer planlama başta olmak üzere farklı alanlarda eğitimler düzenlendi.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarının aldıkları eğitimlerdeki farklılıkları minimuma indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitimin, alanında uzman hocalarla bir araya gelmeleri ve mesleki geleceklerini planlarken profesyonel bakış açılarından faydalanmaları gibi önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Demirdöver, "Farklı illerde eğitim gören asistanlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırmak üzere bir araya geldik. Türkiye'nin önemli hocaları, bu organizasyona katılarak, deneyimlerini asistanlarımızla paylaşıyor. Amacımız plastik cerrahi alanında eğitim bazında daha iyi işler yapmak, kıdemli asistanlarımızın pratiğe dönük teorik bilgilerini artırmaktır."

- "Sağlık turizmi içinde plastik cerrahinin yeri yadsınamaz" Derneğin Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Ersoy Konaş ise programla uzman olacak asistanların eğitimlerini pekiştireceklerini belirterek, eğitimlerde dünyadaki tüm gelişmelerin masaya yatırıldığını aktardı. Türkiye'nin dört bir yanından seçkin plastik cerrahi uzmanlarının eğitim verdiğine işaret eden Konaş, "Sağlık turizmi içinde plastik cerrahinin yeri yadsınamaz. Onun için bu eğitimleri önemsiyoruz, dernek olarak destekliyoruz. Asistanlarımızın uzman olduktan sonra da takibini yaparak, eğitmeye devam ediyoruz. Eğitimde sınava tabi tutulacaklar, hocalarımızla etkileşim kurup, hasta hekim ilişkileri başta olmak üzere her alanda eğitim görecekler." diye konuştu.