Antalya'yı toz tabakası kapladı
KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Antalya'yı toz tabakası kapladı, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.
KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Antalya'yı toz tabakası kapladı, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da yaşanan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Görüş mesafesi düştü, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde toz taşınımının en yüksek olduğu şehir olan Kilis'i, Antalya takip etti. Antalya'da yüzey toz konsantrasyonu 130 mikrogram/ metkreküp ile 'hassas' seviyeye ulaştı. Toz taşınımının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısında şu ifadelere verildi:
“24 Nisan Çarşamba günü bölgemiz genelinde bulunan Antalya, Muğla, Isparta, Burdur'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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