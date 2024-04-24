Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'yı toz tabakası kapladı

        KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Antalya'yı toz tabakası kapladı, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'yı toz tabakası kapladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Antalya'yı toz tabakası kapladı, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da yaşanan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Görüş mesafesi düştü, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde toz taşınımının en yüksek olduğu şehir olan Kilis'i, Antalya takip etti. Antalya'da yüzey toz konsantrasyonu 130 mikrogram/ metkreküp ile 'hassas' seviyeye ulaştı. Toz taşınımının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısında şu ifadelere verildi:

        “24 Nisan Çarşamba günü bölgemiz genelinde bulunan Antalya, Muğla, Isparta, Burdur'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Huzurevi bocce takımları tatil yaptıkları Alanya'da turnuvada karşılaştı
        Huzurevi bocce takımları tatil yaptıkları Alanya'da turnuvada karşılaştı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 170 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 170 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüphel...
        Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüphel...
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan'da "Rapunzel"i sahneledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan'da "Rapunzel"i sahneledi
        Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı