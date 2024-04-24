KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Antalya'yı toz tabakası kapladı, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da yaşanan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Görüş mesafesi düştü, kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde toz taşınımının en yüksek olduğu şehir olan Kilis'i, Antalya takip etti. Antalya'da yüzey toz konsantrasyonu 130 mikrogram/ metkreküp ile 'hassas' seviyeye ulaştı. Toz taşınımının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısında şu ifadelere verildi: