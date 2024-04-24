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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:47
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin, N.A'dan ziynet eşyalarını alacakları ihbarı üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda, ziynet eşyalarını almaya gelen M.Ç, H.İ.K. ve A.A. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelilerin cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

        Yapılan araştırmada şüphelilerden M.Ç'nin daha önce bir başka kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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