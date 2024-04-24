Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin, N.A'dan ziynet eşyalarını alacakları ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, ziynet eşyalarını almaya gelen M.Ç, H.İ.K. ve A.A. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Yapılan araştırmada şüphelilerden M.Ç'nin daha önce bir başka kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.