Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Danıştay'dan Kındılçeşme'deki plan revizyonuna iptal

        ANTALYA'daBeydağları Sahil Milli Parkı alanı içerisindeki Kındılçeşme'de bungalov ve villa gibi inşaatları içeren projeye izin veren plan revizyonu, Danıştay tarafından kesin olarak iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danıştay'dan Kındılçeşme'deki plan revizyonuna iptal
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daBeydağları Sahil Milli Parkı alanı içerisindeki Kındılçeşme'de bungalov ve villa gibi inşaatları içeren projeye izin veren plan revizyonu, Danıştay tarafından kesin olarak iptal edildi.

        Kemer ilçesinde Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisindeki Kındılçeşme'deki projeye yönelik hukuki süreç netleşti. 15 yılı aşkın süredir Antalya'nın gündemindeki çevre sorunlarından biri olarak gösterilen Kındılçeşme'deki dava sürecinin kesinleşmesine ilişkin Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın yıllarca yoğun olarak kullandığı Kındılçeşme çadırlı kamp alanının halka açılmasının önünde engel kalmamıştır. Alan ivedilikle halkın kullanımına açılmalıdır" denildi.

        BUNGALOV ADI ALTINDA VİLLA

        Açıklamada, Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, 'kamp alanı' kullanım kararı getirerek, günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya açan 2009 yılındaki Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama planı doğrultusunda, Kındılçeşme kamp alanının bir yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada, yatırımcının alanı halka kapatarak, içerisinde bungalov adı altında villalar inşa etmeye başladığı kaydedildi.

        DAVA SÜRECİ 2009'DA BAŞLADI

        Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 11 belde sakini ile söz konusu planların iptali istemiyle dava açtığı hatırlatılarak, Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından incelenen dosyada, 2010'da yürütmenin durdurulması, 2013 yılında planların iptaline karar verildiği belirtildi. O dönem karar düzeltmesi başvurusunda bulunan davalı bakanlığın, kararı beklemeden Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanına dönüştüren 26 Ekim 2015 tarihli revizyon planını onadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu plan değişikliği ile milli park sınırları içindeki çadırlı kamp alanı, kamp alanına dönüştürülerek, eski plan kararı ile getirilen uygulamalar aynen korunmuş ve tek katlı bungalov tipi villa yapılaşmaları, yasallaştırılmaya çalışılmıştır" denildi.

        YILLAR SONRA KESİNLEŞTİ

        Bu planların iptali istemiyle de yine Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 10 belde sakini ile 2016 yılında dava açıldığı hatırlatılarak, süreç şöyle anlatıldı:

        "Davaya bakan Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi 2018 yılında planların iptaline karar vermiştir. Bakanlık kararı istinafa götürmüş, istinaf başvurusunu görüşen Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi 2019 yılında istinaf başvurusunu reddederek kararı onamıştır. Bakanlık, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesinin kararını temyiz etmiştir. Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 6'ncı Dairesi, tarafımıza yeni bildirilen, 28 Kasım 2023 tarihli kararı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın onanmasına kesin olarak karar vermiştir. Bu karar ile bakanlığın Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanına dönüştüren 26 Ekim 2015 tarihli revizyon planının iptali kesinleşmiştir. Kentimiz ve halkımız adına beklentimiz, Kındılçeşme çadırlı kamp alanının, eskiden olduğu gibi ivedilikle günübirlik alan ve çadırlı kamp alanı olarak halkımızın kullanımına açılmasıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan'da "Rapunzel"i sahneledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan'da "Rapunzel"i sahneledi
        Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi veri...
        Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi veri...
        Antalya'da Karavan Park, 9 ayda 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı
        Antalya'da Karavan Park, 9 ayda 36 ülkeden 2 binden fazla misafir ağırladı
        Patara'da keşif günü
        Patara'da keşif günü
        25 yıllık eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        25 yıllık eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet