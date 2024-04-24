Patara'da keşif günü

PATARA Antik Kenti'nin nekropol ve deniz kaplumbağası yuvalama alanlarını içeren, üzerinde 800'ü aşkın kaçak villa ve yazlık bulunan alanda yapılaşmayı yasallaştıracağı ve yeni yapılara yol açacağı gerekçesiyle 1/25 binlik imar planının iptal edilmesi için açılan davanın bilirkişi heyeti, yarın inceleme yapacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde barındırdığı tarihi, kültürel ve doğal değerler nedeniyle arkeolojik ve doğal sit olarak tanımlanan, 1990 yılında da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Likya Uygarlığı'nın başkenti Patara'da, 1/25 binlik imar planının iptali için açılan davanın bilirkişi heyeti, inceleme yapacak. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olan Patara'da, 1/25 binlik imar planı kapsamındaki arazilerde 800'ün üzerinde kaçak villa ve yapı bulunuyor.

İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI Patara 1/25 binlik Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı, Kaş'ta 18 Mart 2022 ve 25 Ocak 2023 tarihlerinde askıya çıkartıldı, itirazlar sonucu indirildi. En son 12 Mayıs 2023 tarihinde onaylanan, 5 Haziran 2023 tarihinde tekrar askıya çıkarılan planın iptali için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın da desteği ile Kaş Çevre ve Kültür Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından dava açıldı. 25 NİSAN KEŞİF GÜNÜ Dava kapsamında mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin keşfi, 15 Mart'tan 25 Nisan'a ertelendi. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Aksoy, "Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25 binlik Nazım İmar Planı'na açtığımız davaya istinaden bilirkişi keşfine karar verilmiş, bilirkişi heyetine yaptığımız itiraz sonucu heyet 7 kişiye çıkarılmış, keşif tarihi ise 25 Nisan'a ertelenmişti. Perşembe günü keşif yapılacak" dedi.

'MEVCUT PLAN İPTAL EDİLMELİ' Mevcut planın iptal edilmesi çağrısında bulunan Aksoy, "Kaçak yapılaşmalar tasfiye edilmeli, 7 yıl süren bir çalışmanın sonucu ortaya çıkarılan Gelemiş Koruma Amaçlı İmar Planı uygulanmalıdır. Üç farklı koruma statüsü olan bu özel ekosistem üzerinde yükselen villaları yasallaştıracak ve bir o kadarının inşa edilmesine sebep olacak bu planlama yanlışından kesinlikle vazgeçilmelidir" diye konuştu. 'KAMU YARARI VE VİCDANINA AYKIRI' Aksoy, yıllarca dava konusu olan, mevzuata aykırı ve yıkım kararı bulunan kooperatif villalarının, hakkaniyet ilkesine aykırı olarak ödüllendirildiğini, 'Ticaret-Turizm- Konut Karma Kullanım Alanı (TTKKKA)' olarak planlanmasının bilimsel ve çağdaş planlama anlayışına, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararı ve vicdanına aykırı olduğunu kaydetti.