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        Antalya'da düzenlenen Kınık Tarım Fuarı başladı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:48
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        Antalya'da düzenlenen Kınık Tarım Fuarı başladı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı.

        Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Ziraat Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde MARFO Fuarcılık tarafından Kınık Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen fuara 75 firma katıldı.

        Fuarda, bitki, gübre, tarım iş makineleri, sera, sulama sistemleri alanlarında yeni ürünler sergileniyor.

        Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, burada yaptığı açıklamada, fuarın sektöre önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Belediye olarak fuarın gelişmesi için destek olacaklarını belirten Demirhan, "İhtiyaç sahipleri fuar alanında kurulan stantlarda çeşitli tarımsal ürünleri ve tarım ekipmanlarını seçerek, beğenerek temin edebilecek. Tarım sektöründeki firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek fuarın tüm üreticilerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Kınık Tarım Fuarı, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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