Serik'te atık toplama aracı yandı
Antalya'nın Serik ilçesinde atık toplama aracında seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Antalya’nın Serik ilçesinde atık toplama aracında seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Belek Turizm Merkezi Belek-Kadriye kara yolunda otellerden katı atık toplaması için kullanılan Belek Turistik Yatırımcılar Birliğine ait katı atık toplama kamyonunun atık bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek durdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı katı atıkların toplandığı bölümü spiral makinesiyle keserek alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın yol kenarındaki golf sahasına sıçramadan söndürüldü.
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