Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırdı (2)

Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

Kontrol odasında otomasyon amirinin teleferiği durdurup yeniden çalıştırması arasındaki 25 saniye olan zaman dilimi, kaynağından 23 saniye olarak düzeltilmiştir.

YOLCULARDAN BİRİ OPERATÖRÜ UYARMIŞ

Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki yolcunun, kontrol odasına gelerek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi halatlarda problem gördüklerine ilişkin uyardığı görüldü. Uyarı üzerine Yellice'nin sistemi kapattığı, 23 saniye sonra yeniden açtığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine binme anları da görüntülerde yer aldı.