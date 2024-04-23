Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırdı (2)

        Yazıişleri müdürlerinin dikkatineKontrol odasında otomasyon amirinin teleferiği durdurup yeniden çalıştırması arasındaki 25 saniye olan zaman dilimi, kaynağından 23 saniye olarak düzeltilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırdı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

        Kontrol odasında otomasyon amirinin teleferiği durdurup yeniden çalıştırması arasındaki 25 saniye olan zaman dilimi, kaynağından 23 saniye olarak düzeltilmiştir.

        YOLCULARDAN BİRİ OPERATÖRÜ UYARMIŞ

        Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki yolcunun, kontrol odasına gelerek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi halatlarda problem gördüklerine ilişkin uyardığı görüldü. Uyarı üzerine Yellice'nin sistemi kapattığı, 23 saniye sonra yeniden açtığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine binme anları da görüntülerde yer aldı.

        DAKİKA DAKİKA OLAY ANI

        Kayıtlarda Memiş Gümüş, eşi, oğulları ve yakınlarının saat 17.17,41'de üst istasyondaki 28 numaralı teleferiğe bindiği, saat 17.20,11'de mor tişörtlü yolcunun üst istasyonda 22 numaralı kabinden inip görevliyi uyardığı, saat 17.20,40'ta Serkan Yellice'nin cep telefonuyla konuşarak alt kontrol odasına girdiği, saat 17.40,44'te operatör yardımcısı Suphi Kaplan'ın üst kontrol odasına yöneldiği, Yellice ile telefonla konuşarak arızaları gösteren PLC ekranına baktığı yer aldı. Saat 17.21'de 21 numaralı kabinden inen üç gencin teleferikteki sorunu görevliye anlattığı, aynı dakikanın 37’nci saniyesinde mor tişörtlü yolcunun, üzerine siyah ceket giymiş şekilde kontrol odasına girerek Suphi Kaplan’ı uyardığı, saat 17.21,54'te Serkan Yellice'nin alt kontrol odasında ‘Dur’ butonuna basarak, sistemi durdurduğu, 17.22,17’te teleferiği çalıştırdığı görüntülere yansıdı. Saat 17.22,24'te teleferiğin hareket ettiği, saat 17.22,45'te yolcunun üst istasyonda Suphi Kaplan’a bir şeyler anlatmaya devam ederken, kaza meydana geldiği, saat 17.22,55'te sistemin acil stop moduna geçtiği görüldü. Saat 17.23'te Serkan Yellice'nin ekranda görünen arızaları kontrol edip telefonda konuştuğu kişiye aktardığı, saat 17.24'te Serkan Yellice'nin odadan koşarak çıktığı görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Antalya Valisi Şahin, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti
        Antalya Valisi Şahin, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti
        Antalya'da vatandaşların güzel havada sahil keyfi
        Antalya'da vatandaşların güzel havada sahil keyfi
        Antalya'da kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Antalya'da kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 25 saniy...
        Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada; durdurup 25 saniy...
        Öğrenciler sürücülere kask hediye etti, polisler ceza kesmedi
        Öğrenciler sürücülere kask hediye etti, polisler ceza kesmedi
        Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı