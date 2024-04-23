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        Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus vatandaşı erkek turist, sahilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:39
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        Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus vatandaşı erkek turist, sahilde ölü bulundu.

        Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nda güneşlenen tatilciler, bir kişinin sahilde uzun süre hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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