Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Çiftin kızları A.Ç. ve S.Ç. ise babalarının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Güzelçolak, eşinin kendisini aldatmasından dolayı olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.

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