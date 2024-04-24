Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada son savunmasını yapan sanık Güzelçolak, eşinin kendisini aldatmasından dolayı olayın gerçekleştiğini öne sürdü.
Çiftin kızları A.Ç. ve S.Ç. ise babalarının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak'a "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.
İbrahim Güzelçolak, Yeniköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nadire Güzelçolak'ı 19 Eylül 2023'te av tüfeğiyle öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.
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