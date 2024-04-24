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        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:44
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        Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son savunmasını yapan sanık Güzelçolak, eşinin kendisini aldatmasından dolayı olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

        Çiftin kızları A.Ç. ve S.Ç. ise babalarının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak'a "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

        İbrahim Güzelçolak, Yeniköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nadire Güzelçolak'ı 19 Eylül 2023'te av tüfeğiyle öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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