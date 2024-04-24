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        25 yıllık eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        ANTALYA'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) av tüfeğiyle başından vurarak öldüren İbrahim Güzelçolak (49), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi, cezada indirim uygulanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:15
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        25 yıllık eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
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        ANTALYA'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) av tüfeğiyle başından vurarak öldüren İbrahim Güzelçolak (49), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi, cezada indirim uygulanmadı.

        Olay, geçen yıl 19 Eylül’de saat 12.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Döşemealtı Belediyesi'nden emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak ile 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak arasında geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada İbrahim Güzelçolak, kırma av tüfeğini alıp, 2 kız annesi eşinin başına tek el ateş edip, evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, aradığı damadına da eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cenazesiyle karşılaştı. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Güzelçolak tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle sanık İbrahim Güzelçolak hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı.

        BABALARININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİLER

        Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak katıldı, çiftin kızları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Güzelçolak'ın kızları, annelerinin ölümüne neden olan babalarının en ağır hadden cezayı almasını istediklerini söyledi. Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık İbrahim Güzelçolak, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Dostlarıma karşı beni düşman ettiler. Her şey ortadadır. Ben bugüne kadar sabretmiştim" dedi.

        İbrahim Güzelçolak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak'ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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