Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kutlama törenine çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Okul müdürü Sami Aktaş'ın koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4-B sınıfı öğrencisi Beril Kılıç oturdu.

Konuşmanın ardından, ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri tarafından çeşitli dans gösterileri gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Sami Aktaş, yaptığı konuşmada, okullarının uluslararası 12 projesinin olduğunu belirterek, bu projelerle artık Avrupa okulları ile aynı platformda bulunduklarını belirtti.

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