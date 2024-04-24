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        Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muratpaşa ilçesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:15
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        Muratpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muratpaşa ilçesinde kutlandı.

        Güzeloba İlkokulu'nda düzenlenen törende, okulun bando takımının önderliğinde Güzeloba Mahallesi'nde "Egemenlik" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Okul Müdürü Sami Aktaş, yaptığı konuşmada, okullarının uluslararası 12 projesinin olduğunu belirterek, bu projelerle artık Avrupa okulları ile aynı platformda bulunduklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından, ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri tarafından çeşitli dans gösterileri gerçekleştirildi.

        Okul müdürü Sami Aktaş'ın koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4-B sınıfı öğrencisi Beril Kılıç oturdu.

        Kutlama törenine çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

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