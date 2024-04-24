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        Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda Avrupa'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:12
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        Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda Avrupa'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle 56 kişiden yaklaşık 3,5 milyon lira aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.S. ve N.G. gözaltına alındı.

        Suç unsuru olarak değerlendirilen cep telefonları, SIM kartları, bazı dijital materyaller ile sözleşmelerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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