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        Evlendirme Memurluğunda 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde nikah tarihlerinin özel olmasını isteyen 24 çift, 24 Nisan 2024'te dünya evine girmeyi tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:20
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        Evlendirme Memurluğunda 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde nikah tarihlerinin özel olmasını isteyen 24 çift, 24 Nisan 2024'te dünya evine girmeyi tercih etti.

        Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğunda yoğunluk oluşturdu.

        Nikah için başvuruda bulunan 24 çift, bugün belediyenin nikah salonunda düzenlenen törenle evlendi.

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Fatma Güzel ve İbrahim Kol çiftinin nikahını kıydı.

        Kumbul, nikah sonunda çifte Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

        Dünya evine giren çift, özel bir tarih olduğu için özellikle 24 Nisan'da evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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