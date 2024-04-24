Evlendirme Memurluğunda 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı

Dünya evine giren çift, özel bir tarih olduğu için özellikle 24 Nisan'da evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.​​​​​​​

Kumbul, nikah sonunda çifte Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

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