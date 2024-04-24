Kumluca'da yatırımcılara kırsal kalkınma hibeleri anlatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma alanındaki hibe desteklerler ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Kumluca Ticaret Borsası işbirliğinde borsada gerçekleştirilen etkinlikte kırsal alanlardaki yatırımcılara verilen teşvikler değerlendirildi.

TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, programda yaptığı konuşmada, TKDK'nın Avrupa Birliği adına fon kullanmaya yetkili olarak kırsal kalkınma alanında hibe destekleri içeren IPARD Programlarını yatırımcılarla buluşturduğunu belirtti.

Hibe desteklerinin şehirlere ciddi yatırımlar kazandırdığını anlatan Gülcü, şunları söyledi:

"Batı Antalya'nın yatırım potansiyeli çok yüksek. IPARD Programı kapsamında tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsal alanda 16 başlıkta yapılacak yatırımlara yüzde 50 ile 75 arasında hibe destek sağlanmaktadır. Meyve ve sebze depolamadan işleme ve paketlemeye, hayvancılıktan et ürünlerine ve kırsal turizme kadar önemli alanlarda yüksek hibe oranıyla desteklenmektedir."

Gülcü, desteklerde genç ve kadın yatırımcılara öncelik verildiğini bildirdi.