Kumluca'da yatırımcılara kırsal kalkınma hibeleri anlatıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma alanındaki hibe desteklerler ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma alanındaki hibe desteklerler ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Kumluca Ticaret Borsası işbirliğinde borsada gerçekleştirilen etkinlikte kırsal alanlardaki yatırımcılara verilen teşvikler değerlendirildi.
TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, programda yaptığı konuşmada, TKDK'nın Avrupa Birliği adına fon kullanmaya yetkili olarak kırsal kalkınma alanında hibe destekleri içeren IPARD Programlarını yatırımcılarla buluşturduğunu belirtti.
Hibe desteklerinin şehirlere ciddi yatırımlar kazandırdığını anlatan Gülcü, şunları söyledi:
"Batı Antalya'nın yatırım potansiyeli çok yüksek. IPARD Programı kapsamında tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsal alanda 16 başlıkta yapılacak yatırımlara yüzde 50 ile 75 arasında hibe destek sağlanmaktadır. Meyve ve sebze depolamadan işleme ve paketlemeye, hayvancılıktan et ürünlerine ve kırsal turizme kadar önemli alanlarda yüksek hibe oranıyla desteklenmektedir."
Gülcü, desteklerde genç ve kadın yatırımcılara öncelik verildiğini bildirdi.
Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, bölgenin tarım ve turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti. Yatırımcıların hibe desteklerini çok iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Durdaş, "Tarımda üretimin artması, iç ve dış ticarette hacmin büyümesi ve sürdürülebilirliği bakımından hibe destekleri sektörümüzde önem teşkil ediyor. Batı Antalya, kırsal kalkınma desteklerinden faydalanmalıdır." diye konuştu.
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