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        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:59
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        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı.

        Kadriye Mahallesi'nde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Hamitcan Haber, bir otele staj başvurusu için giderken yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden kaçarken yola çıkan Haber, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç, tedaviye alındı.

        Hamitcan Haber, gazetecilere, yolda yürürken birden köpeklerin üzerine doğru geldiğini söyledi. Korktuğunu ve kaçmaya başladığını anlatan Haber, "Kaçarken araba çarpmış, bayılmışım. Ambulansta uyandım. Sadece köpeklerin bana saldırdığını hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Başıboş köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim." dedi.

        Babası Hasan Haber de sahipsiz köpeklerle ilgili bir an önce işlem yapılması gerektiğini söyledi. Çok sayıda insanın köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını aktaran Haber, oğlunun da zarar gördüğünü kaydetti.

        Annesi Safiye Haber de sahipsiz hayvanların bir barınağa toplatılması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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