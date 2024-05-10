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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:24
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Yenimahalle Belediyespor, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 25-18 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmadan 45-41 galip ayrıldı.

        İki takım, eşleşmenin ikinci maçında 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yine Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

        Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında iki galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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