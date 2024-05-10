Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Yenimahalle Belediyespor, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 25-18 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmadan 45-41 galip ayrıldı.
İki takım, eşleşmenin ikinci maçında 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yine Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında iki galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek.
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