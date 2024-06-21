Kemer'deki oteller bayram tatilinde doldu

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Kurban Bayramı tatili döneminde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayı sonrası doluluk oranlarının ay ay değişeceğini belirterek, Almanya, Rusya, İngiltere ve Polonya'nın Kemer'de ilk dört pazar olarak öne çıktığını kaydetti.

Sezonun kasım sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktaran Yorulmaz, "Doluluk ve ciro anlamında bir sıkıntı görmüyoruz." dedi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya da Kurban Bayramı dolayısıyla Kemer'de büyük küçük tüm tesislerin dolduğunu ifade etti.