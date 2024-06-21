Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kemer'deki oteller bayram tatilinde doldu

        Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Kurban Bayramı tatili döneminde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'deki oteller bayram tatilinde doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Kurban Bayramı tatili döneminde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

        Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayı sonrası doluluk oranlarının ay ay değişeceğini belirterek, Almanya, Rusya, İngiltere ve Polonya'nın Kemer'de ilk dört pazar olarak öne çıktığını kaydetti.

        Sezonun kasım sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktaran Yorulmaz, "Doluluk ve ciro anlamında bir sıkıntı görmüyoruz." dedi.

        Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya da Kurban Bayramı dolayısıyla Kemer'de büyük küçük tüm tesislerin dolduğunu ifade etti.

        Sektörde personel sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Sarıkaya, özellikle dışarıdan gelen personelin konaklama konusunda sorun yaşadığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Gazipaşa Çok Programlı Lisesi mezunları 20 yıl sonra buluştu
        Gazipaşa Çok Programlı Lisesi mezunları 20 yıl sonra buluştu
        Villa turizmi popüler oldu; bayramda doluluk yüzde 90'ı aştı
        Villa turizmi popüler oldu; bayramda doluluk yüzde 90'ı aştı
        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor
        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da sürüyor
        Muratpaşa'da atık toplayıcılarına yönelik proje başlatıldı
        Muratpaşa'da atık toplayıcılarına yönelik proje başlatıldı
        Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor
        Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor
        Antalya'da yoğun nem nedeniyle sıcaklık 6 derece yüksek hissedildi
        Antalya'da yoğun nem nedeniyle sıcaklık 6 derece yüksek hissedildi