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        YÖREX, Anadolu'ya özgü ürünleri Antalya'da buluşturdu

        Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Anadolu'nun lezzetlerini, 13. kez ziyaretçilerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:32
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        YÖREX, Anadolu'ya özgü ürünleri Antalya'da buluşturdu
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        Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Anadolu'nun lezzetlerini, 13. kez ziyaretçilerle buluşturdu.

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde çarşamba günü açılan fuar, dün sona erdi.

        "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla Mersin'in cezeryesinden Denizli buldan bezine, Hatay künefesinden Afyonkarahisar sucuğuna, Tokat basmasından Hakkari balına kadar 7 bölgeden 400 katılımcının yüzlerce yöresel ürününü sergilediği fuar, yoğun ilgi gördü. 5 gün süren 13. YÖREX'i 328 bin 859 kişi ziyaret etti.

        YÖREX'te TOBB'un organizasyonuyla ulusal ve uluslararası büyük market zincirleri ve e- ticaret siteleri yerel üreticilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve ticari anlaşma sağlandı.

        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 13. YÖREX'i büyük coşkuyla tamamladıklarını söyledi.

        14 bin yıllık Anadolu'nun yöresel ürünlerini 13'üncü kez ziyaretçiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çandır, "Gelecek yıllarda coğrafi işaretli ürünleri yurt dışında tanıtmaya odaklanacağız. Anadolu'nun müthiş yöresel ürün zenginliğini dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

        Çandır, YÖREX'i başından itibaren destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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