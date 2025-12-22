Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da alacaklısının babasını öldüren sanık yargılanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:39
        Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Maktul Hamit Sunbat'ın ağabeyi Hayrettin Sunbat, kardeşinin öldürüldüğünü, sanık yakınları tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek, sanık ve ailesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

        Bunun üzerine söz alan sanık Durmuş Ali A, Tamer E'yi dertleşmek için aradığını, kimseyi öldürme niyetiyle Konyaaltı'na gitmediğini savundu.

        Olay yerinde bulunan kişilerin üzerine yürümesi nedeniyle korku ve panikle havaya ateş açtığını ileri süren Durmuş Ali A, "Hedef gözeterek kimsenin üzerine ateş etmedim, yerden seken kurşun isabet etmesi sonucu rahmetli yaralandı. Ben veya ailem kimseyi tehdit etmedik." dedi.

        Sanık, asıl mağdur yakınlarının ailesine ulaşarak, üniversitede okuyan çocuklarını tehdit ettiğini öne sürerek, "kan parası" adı altında ailesinden para istendiğini savundu.

        Kendisinin dolandırıldığını, parasını geri alamadığını iddia eden Durmuş Ali A, "Bunlar beni dolandırdı ve sürekli beni oyaladılar. Şimdi de sürekli beni ve yakınlarımı Gürcistan ve yurt dışı hatlarında arayarak tehdit ediyorlar. Ben kimseyi kasıtlı olarak öldürmedim ama kasıtlı olarak dolandırıldım." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

