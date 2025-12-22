Antalya'da alacaklısının babasını öldüren sanık yargılanıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Maktul Hamit Sunbat'ın ağabeyi Hayrettin Sunbat, kardeşinin öldürüldüğünü, sanık yakınları tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek, sanık ve ailesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan sanık Durmuş Ali A, Tamer E'yi dertleşmek için aradığını, kimseyi öldürme niyetiyle Konyaaltı'na gitmediğini savundu.

Olay yerinde bulunan kişilerin üzerine yürümesi nedeniyle korku ve panikle havaya ateş açtığını ileri süren Durmuş Ali A, "Hedef gözeterek kimsenin üzerine ateş etmedim, yerden seken kurşun isabet etmesi sonucu rahmetli yaralandı. Ben veya ailem kimseyi tehdit etmedik." dedi.

Sanık, asıl mağdur yakınlarının ailesine ulaşarak, üniversitede okuyan çocuklarını tehdit ettiğini öne sürerek, "kan parası" adı altında ailesinden para istendiğini savundu.